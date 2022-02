Atak Rosji. MSZ wzywa Polaków do opuszczenia Ukrainy

Dalsze wytyczne to także: naładowanie telefonu i power banku, zapisanie w telefonie oraz na kartce najważniejszych kontaktów (także numery alarmowe i do konsulatów na Ukrainie), ściągnięcie na telefon mapy Ukrainy, aby móc też z niej korzystać bez podłączenia do internetu. W przypadku podróży własnym samochodem należy zatankować je do pełna i uzupełnić zapasy paliwa na trasie (w miarę możliwości).