Atak Rosjan się zatrzymał. Odpowiedź jest na nowych zdjęciach

Dodał, że w przeciwieństwie do wojsk ukraińskich, które są silnie zmotywowane do walki za swój kraj, wolność, demokrację i sposób życia, Rosjanom brakuje przywództwa i woli walki. Ich morale jest słabe, a dyscyplina ulega rozprzężeniu. - Rosja ucieka się do zacieśniania przepisów dotyczącego poboru, podczas gdy masowo wrzuca swoich obywateli w chaos wojny - wskazał generał.