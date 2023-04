Znaleźli wrak po 80 latach. O sensacji piszą media na całym świecie

Była to najgorsza katastrofa morska Australii. Zginęło ok. 980 obywateli tego kraju, w tym co najmniej 850 żołnierzy. Statkiem płynęli też cywile z innych państw. Łącznie zatonęło wówczas około 1060 osób - informuje "The Epoch Times". Najmłodszą ofiarą był prawdopodobnie 15-letni chłopiec.