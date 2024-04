Atak na synagogę w Oldenburgu. Niemiecka minister: "Obrzydliwość"

Jak podaje "The Times of Israel", szef miejscowej policji Andreas Sagehorn potępił "tchórzliwy czyn". Poinformował też, że na czas trwania śledztwa zostaną zwiększone środki bezpieczeństwa. - Policja zrobi wszystko, co w jej mocy, aby wyjaśnić tło i ustalić tożsamość sprawcy lub sprawców – zapowiedział funkcjonariusz.