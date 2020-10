Niemcy. Atak przed synagogą. "Antysemicki akt terroru"

Do ataku w Hamburgu doszło w niedzielne popołudnie, 4 października, w dzień żydowskiego święta Sukkot. 29-letni napastnik zaatakował przed synagogą w Hamburgu 26-letniego studenta, zadając mu poważne obrażenia głowy. Według Gminy Żydowskiej w Hamburgu ofiara w momencie ataku miała na głowie kipę – tradycyjne nakrycie głowy noszone przez Żydów. Napastnik został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Miał być ubrany w odzież militarną.

Incydent ten przywołuje wspomnienie zamachu w Halle 9 października 2019 roku, prawie dokładnie rok temu, gdzie uzbrojony mężczyzna – również w ubraniu nawiązującym do stroju wojskowego – próbował dostać się do synagogi. Kiedy to się nie udało, zabił w pobliżu dwie osoby. Zabójca działał z pobudek antysemickich, skrajnie prawicowych. Napastnik w Hamburgu mógł również działać z pobudek skrajnie prawicowych.