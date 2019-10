Zamach w Halle. Sprawca przyznał się do winy

Niemiecka prokuratura federalna (GBA) poinformowała, że zamachowiec, który w środę próbował wedrzeć się do synagogi w mieście Halle i zabił dwie osoby, przyznał się do winy. Przebywa on obecnie w areszcie śledczym.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Halle. Sprawca ataku przyznał się (East News)

W środę 27-letni neonazista Staphan Balliet próbował wedrzeć się do synagogi w Halle. Nie udało mu się i zacząć strzelać do ludzi na ulicy. Zabił dwie osoby, dwie zostały ranne.

Zamachowiec wszystko transmitował w sieci. Policji udało się go zatrzymać.

Jak informuje RMF FM, w czwartek w trakcie wielogodzinnego przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnionych czynów. Zamachowiec potwierdził też, że działał z pobudek antysemickich. Zarzuca się mu podwójne morderstwo i siedmiokrotne usiłowanie zabójstwa.

Wcześniej w sieci znaleziono dokument, w którym opisano przygotowania i motywy ataku. Miał powstać 1 października.

Jako pierwsza poinformowała o nim na Twitterze Rita Katz, szefowa SITE Intelligence Group, amerykańskiej firmy zajmującej się śledzeniem aktywności internetowej organizacji białych supremacjonistów i dżihadystów. "Dokument zawiera zdjęcia broni domowej roboty i amunicji, których użył Stephan Balliet podczas ataku. Jest też wzmianka o transmisji na żywo. Celem (zamachu) jest 'zabić jak najwięcej antybiałych, najlepiej Żydów'" - napisała.

























Źródło: East News