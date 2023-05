Atak na Rosję. Bojownicy: Wrócimy tam. Kursk, Rostów, Moskwa - czekajcie na nas

- Im silniejsi, potężniejsi wkraczamy na terytorium Federacji Rosyjskiej, tym więcej czasu potrzebują na odzyskanie sił i podjęcie działań odwetowych. Do czasu wytoczenia masowo czołgów na drogę, naprawdę nie mogli się nam w żaden sposób przeciwstawić. Po prostu nie mamy ogromnych sił, aby zająć i w pełni kontrolować całe to terytorium. Dla nas to wciąż próba sił - tłumaczył lider RKO "Biały Rex".