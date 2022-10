Atak na okręty w Sewastopolu. Gen. Bieniek: kluczowe rozpoznanie

- Ze względów strategicznych Sewastopol to jedyny port, który obecnie stanowi bazę wypadową dla Floty Czarnomorskiej. Jest on dla Rosjan niezbędny - mówił w programie "Newsroom" generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Ekspert ocenił też skuteczność rosyjskiej broni przeciwokrętowej i przypomniał o mało oczywistej kwestii, która działa na korzyść Ukraińców. - Wszechobecna korupcja w szeregach wojsk Putina pomaga Ukraińcom w skutecznym omijaniu systemu obrony przeciwokrętowej Rosjan. Oby jak najczęściej udawały im się precyzyjne ataki. Oni mają dobre rozpoznanie, które potrafią szybko wykorzystać. Armia Ukrainy nie ma wprawdzie wielu systemów służących do ataków precyzyjnych, ale bardzo dobrze wykorzystuje te, które posiada - stwierdził generał.

Rozwiń