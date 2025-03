Atak na plebanię. Zdążył tylko zapytać: czy chce zabić księdza?

Wszystko działo się we wtorek około godz. 10. Parafia św. Jadwigi Śląskiej znajduje się na rogu trasy S8 i ruchliwej ulicy Modlińskiej w Warszawie. Obok są tereny handlowe. Budynek dalej znajduje się centrum handlowe i hala GlobalEXPO, w której niecały tydzień temu doszło do pożaru.

Znów pożar w Warszawie. "Mam nadzieję, że to nie podpalenie"

Znów pożar w Warszawie. "Mam nadzieję, że to nie podpalenie"

Obok plebanii znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Proboszcz przypuszcza, że to właśnie stamtąd mężczyzna wziął siekierę. Duchowny zdecydował się na rozmowę z Wirtualną Polską i opowiedział, jak wyglądało całe zdarzenie.

- Na plebanii mamy toaletę dostępną dla gości. Można z niej skorzystać na przykład w trakcie mszy. Jest do niej osobne wejście. Akurat wczoraj było ono otwarte - przyznał Kazimierz Szałaj.

Wszystko wskazuje na to, że agresor, wszedł do toalety a następnie siekierą zniszczył drugie, zamknięte drzwi, które prowadzą do salki parafialnej, a tym samym bezpośrednio na teren plebanii.