Atak na obwód kurski. Rosjanie stracili już 800 km kwadratowych terenu?

"Ku ogromnemu żalowi putinowskich watażków, na 800 kilometrach kwadratowych wyzwolonego terytorium Rosji, scenariusz z Buczy nie powtórzył się w ani jednej osadzie. Cywile nie leżą martwi przy drogach, ale piszą petycje do Putina z prośbą o 'pomoc'" - czytamy na profilu Legionu "Wolność Rosji", który sprzyja Kijowowi. Bojownicy oddziału nawiązali w ten sposób do rzezi cywilów w Buczy, jakiej dopuściły się rosyjskie wojska po wkroczeniu do Ukrainy w 2022 r.