"Rosja zaskoczona, Kreml w szoku". Ukraiński atak wywołał burzę w Moskwie

- Żeby ją wygrać, Ukraina musi konflikt przenieść na terytorium Federacji Rosyjskiej. To zmusza Rosjan do refleksji. Pytanie: czy po takim oddziaływaniu aparatu dezinformacyjnego, Rosjanie są w stanie tej refleksji dokonać? Nie zmienia to jednak tego, że Ukraińcy muszą próbować zmusić Moskwę do wycofania się ze swoich postulatów - puentuje rozmówca WP.