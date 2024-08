Atak na obwód kurski. "Ukraiński rajd zamieszał w Moskwie"

- Ukraina od dłuższego czasu upominała się o "zielone światło" do ataków na terytorium Federacji Rosyjskiej. Kiedy wszyscy myśleli jedynie o zgodzie na użycie zachodniej broni, to Kijów postanowił zaatakować obwód kurski na swoich warunkach. Ma to duże znaczenie psychologiczne, bo do tej pory to Rosja na terenie Ukrainy zabijała i pustoszyła miasta. Teraz sytuacja się odwraca. A Rosjanie są pełni obaw i zdezorientowani – mówi WP prof. Maciej Milczanowski.