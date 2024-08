Bitwa pod Kurskiem. Rosja grozi ofensywą na Kijów i "inne duże miasta"

"Od tego momentu SWO (specjalna wojenna operacja) musi nabrać jawnie eksterytorialnego charakteru. To już nie jest tylko operacja mająca na celu zwrot naszych oficjalnych terytoriów i ukaranie nazistów. Można i trzeba udać się na ziemie istniejącej jeszcze Ukrainy. Do Odessy, do Charkowa, do Dniepropietrowska, do Mikołajewa. Do Kijowa i dalej" - wezwał Miedwiediew.