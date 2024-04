Atak na Iran. Izrael użył najnowszego pocisku?

W nocy, kiedy doszło do ataku, na terenie prowincji Isfahan w Iranie zaobserwowano działanie dronów. Mimo to, obiekty nuklearne znajdujące się w tym regionie nie zostały uszkodzone. Izrael nie skomentował tego zdarzenia, a władze irańskie podkreśliły, że do tej pory nie wykryto żadnych powiązań Izraela z tym atakiem.