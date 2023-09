Atak na bazę lotniczą w Pskowie. Zdjęcia satelitarne z USA pokazują wszystko

Ukraińskie drony zaatakowały lotnisko w Pskowie w nocy z wtorku na środę. Jak podają lokalne raporty, uszkodzone zostały cztery wojskowe samoloty transportowe IŁ-76. Zdjęcia satelitarne z USA zrobione w czwartek pokazują płytę lotniska w Pskowie, na której widać co najmniej dwa zniszczone samoloty. Zdjęcia udostępniła agencja AP. Zobaczyć na nich można poczerniały kadłuby i fragment ogona jednego z nich. Wokół płyty widoczne są także uszkodzenia w wyniku pożaru. Z kolei reszta samolotów IŁ-76 została przeniesiona z miejsc postojowych – możliwe, że w celu utrudnienia kolejnych ataków. IŁ-76 są istotnym elementem rosyjskiego lotnictwa, zdolnym do lądowania i startu w trudnych warunkach. Atak na oddalone od Ukrainy o 700 km lotnisko to część kontrofensywy wzdłuż południowego i wschodniego frontu. W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że jego kraj opracował broń, która trafia w cel oddalony o 700 kilometrów, najwyraźniej odnosząc się do ataku na bazę lotniczą. Nie był to jedyny atak dronów tej nocy – oprócz bazy w Pskowie, zaatakowane zostały także fabryka w Briańsku i lotnisko wojskowe w Tule.