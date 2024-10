Atak Iranu na Izrael. Polscy żołnierze musieli zejść do schronów

We wtorek Iran wystrzelił serię rakiet w kierunku Izraela. - To radykalny wzrost napięcia od 7 października 2023 roku, kiedy Izrael został zaatakowany - ocenił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier wyraził przekonanie, że Izrael odpowie "w odpowiednim dla siebie momencie". Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w Libanie oraz w sąsiednim Iraku stacjonują polscy żołnierze. - Przed chwilą rozmawiałem z generałem Maciejem Kliszem, który jest odpowiedzialny za polskie kontyngenty wojskowe - powiedział szef MON. Dodał, że z informacji przekazanych przez generała wynika, że w Libanie oraz w Iraku "utrzymuje się wysoki stan zagrożenia". - W Iraku nasi żołnierzem musieli zejść do schronów w momencie, kiedy z Iranu do Izraela leciały rakiety - przekazał. Jak mówił, również w PKW Liban "nasi żołnierze spędzili dużą cześć nocy w schronach".

