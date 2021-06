Atak hakerski na skrzynkę szefa KPRM Michała Dworczyka. Joanna Scheuring-Wielgus "przerażona"

We wtorek późnym wieczorem w mediach pojawiła się informacja o tym, że nieznane osoby włamały się na prywatną skrzynkę pocztową szefa KPRM Michała Dworczyka. Zhakowane zostało również konto facebookowe jego żony. Sprawę komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. - Słyszałam wypowiedzi niektórych osób z otoczenia pana Dworczyka. Im bardziej słucham tego, co mówią, a generalnie mówią, że nic się nie stało, panujemy nad sytuacją, tym bardziej jestem przerażona. To nie jest pierwszy atak hakerski na obóz Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje słabość służb bezpieczeństwa, nie wygląda za ciekawie - mówiła Scheuring-Wielgus. - Niepokoi mnie to, że był również włam na skrzynkę żony pana Dworczyka, która jest osobą prywatną. To niepokojące. Coś jest nie tak z naszymi służbami, że dopuszczają do takich ataków - dodała. - Uważam, że minister Dworczyk nie jest tutaj winien. Każdy polityk powinien zdać sobie sprawę, że to może spotkać również jego. Powinniśmy zrobić wszystko ponad podziałami, aby walczyć z dezinformacją i atakami hakerskimi - podkreśliła posłanka.