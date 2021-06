Atak hakerski na rząd. Służby sprawdziły telefon prezydenta. Tajne spotkanie z premierem

Prezydent uspokaja i mówi o bezpieczeństwie

W podobnym tonie wypowiadał się w poniedziałek Andrzej Duda. "Nie sądzę, żeby bezpieczeństwo państwa było zagrożone, dlatego, że te adresy mailowe, które są rzeczywiście w gestii polskiego państwa, bo opiekują się nimi służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, one są bezpieczne. I jak do tej pory - o ile mnie pamięć nie myli - a nie słyszałem, by któregoś z tych oficjalnych adresów rządowych jakieś informacje się pojawiły" – mówił na konferencji w Jabłonnej.