Asteroida pędzi w kierunku Ziemi. NASA wcześniej jej nie widziała

W ostatniej chwili

Astronomowie odkryli pędzącą w stronę naszej planety asteroidę niemal w ostatniej chwili. W czwartek w nocy ma ona osiągnąć rekordowo bliską odległość względem naszej planety, bo dzielące nas 90 tysięcy kilometrów to mniej więcej 23 procent odległości między Ziemią a Księżycem. Wykryto ją, korzystając z danych z Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS). Jest to system kamer i teleskopów mieszczący się na Hawajach. Asteroida otrzymała nazwę 2022 NF i według obliczeń dokonanych przez NASA to 7 lipca znajdzie się najbliżej naszej planety. Aby uznać asteroidę za potencjalne zagrożenie, musi ona mierzyć co najmniej 140 metrów, a 2022 NF w swoim najdłuższym wymiarze ma zaledwie 12,5 metra.