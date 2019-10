WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wypadek + 2 artur zawiszamirosława stachowiak-różecka oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Artur Zawisza potrącił rowerzystkę. Politycy nie przebierają w słowach - Trudno to komentować. To kompletny brak odpowiedzialności, wyobraźni, arogancja potworna - powiedziała w programie WP #Newsroom Mirosława... Rozwiń Transkrypcja: W tym tygodniu Mieliśmy dwa Tragiczne No jedno mniej a drugie Bardziej to w Warszawie zderzenia zdarzenia Tak w Warszawie zginął mężczyzna Potrącony na Bielanach Przez pirata drogowego 130 Kilometrów na godzinę Ale mieliśmy też zdarzenie z politykiem z Arturem Który mimo że nie miał prawa Bardzo poważne Potrącił Być może ona będzie Niesprawna Do końca życia tego samego dnia Drugi raz Za kierownicę wprowadził Znów za Przepisy w Polsce powinny zrobić zaostrza Dla ludzi którzy Bez prawa jazdy Przekraczają pręt Duże obszarach zabudowa Usłyszałam tą historię Uzupełnienie po prostu No to komentować komplet Odpowiedzialności odpowiedzialności w wyobraźni Potworna i zastanawiam się czy tego rodzaju człowieka Który już miał odebrane prawa Z powodu jeżdżenia autem pod wpływem alkoholu jakiekolwiek przepisy pomogą to znaczy pewnie z Niestety taka grupa Nieodpowiedzialnych ludzi że jeszcze go byśmy nie wymyślili to oni swoją elegancja Niestety popisywać Zaostrzenie kar w tym zakresie będzie będzie jakoś tam na Wpływać nie wiem natomiast oczywiście Zawsze To po takich doświadczeniach obserwacjach zastanowić się czy Nie powinny być zaostrzone i mam nadzieję że tego rodzaju temat Oczywiście W tej kadencji I poślę Artur Zawisza porosły To chyba jest jasne Człowiek potrącony rowerzysta a później wsiada do samochodu za kółka wcześniej miał odebrane nieodebrane prawo jazdy Taka okrutna ironia Gdzie mówi że pojedzie tam jest To coś Myślę że to akurat takie coś nastąpiło Ale kwestia nieuchronności kary to jest to to każdy kto Czy po Czy po potrąceniu kogoś i potem wsiadł za kółko powinien o tym I dzisiaj to jest wymóg który spoczywa na polski Nieuchronność kary Sytuacja Rozwiń