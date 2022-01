Artur Soboń "załata" Polski Ład? "Śmiem wątpić"

Artur Soboń z PiS "załata" Polski Ład? – Czy można załatać durszlak? Nie można. Miał być Polski Ład, jest Drogi Ład. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło najdroższą i najbardziej nieprzygotowaną reformę podatkową od 30 lat – powiedział w programie "Tłit" WP Krzysztof Gawkowski z Lewicy. – Płaci za to cenę prawie każdy Polak, płaci za to mniejszym wynagrodzeniem, do tego dochodzi wyższa inflacja, wyższe raty kredytowe, większe rachunki za prąd, i jak ma się nie denerwować? Czy pan Soboń sobie z tym poradzi? Śmiem wątpić – stwierdził. – Dlatego, że jeżeli chcemy coś załatać, to powinniśmy przygotować wielką, olbrzymią łatę. W tym przypadku rząd nie ma na to pieniędzy. Dzisiaj Morawiecki widzi, że ten program nie sprzyja poparciu społecznemu i jednocześnie demoluje takie poczucie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego. Nic z tego nie będzie, ten program jest zły, dlatego Lewica głosowała przeciwko – oznajmił. – Ten program miał dawać szansę 18 milionom Polaków, że będą niższe podatki, że lepiej będzie im się żyło. Dzisiaj 18 milionów Polaków narzeka, zadowolonych są 2 miliony. To jest pytanie, co PiS chce z tym zrobić. Łatanie durszlaka nie jest pomysłem na to, że wyjdziemy z tego problemu – powiedział Krzysztof Gawkowski.