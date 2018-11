Artur Ligęska w więzieniu w Emiratach Arabskich. Apel o pomoc

Polak, który robił karierę w branży fitness, od siedmiu miesięcy przebywa w więzieniu w Emiratach Arabskich. Ambasada i MSZ zajmują się sprawą, a bliscy nagłaśniają. Rozpowszechniają apel mężczyzny, który ma być więziony w niehumanitarnych warunkach.

Artur Ligęska wyleciał do Dubaju w październiku 2017 roku. Po koniec kwietnia chciał wyruszyć do Europy, ale na lotnisku w Dubaju usłyszał "Wróć do domu i zastanów się". Tego samego dnia został aresztowany. Powód? Narkotyki, których obecności w jego organizmie późniejsze testy jednak nie wykazały - to historia przedstawiania przez samego Ligeskę. Nagranie z jego apelem w serwisie YouTube zamieściła Agata Bonter. W rozmowie z WP mówi, że sytuacja jest bardzo poważna.