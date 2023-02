Armia Ukrainy się zmieniła? Ekspert nie ma złudzeń

Jak w ciągu roku wojny zmieniła się armia Ukrainy? Między innymi na to pytanie w programie "Newsroom WP" odpowiedział były oficer jednostki specjalnej GROM, Paweł "Naval" Mateńczuk. Zdaniem gościa Mateusza Ratajczaka jednym z atutów żołnierzy Ukraińskich są wciąż utrzymujące się wysokie morale. Ekspert zwrócił jednak uwagę, że problemem może być coraz większe zmęczenie żołnierzy, co przekłada się na duże straty. - Jeśli chodzi o wyszkolenie, to sądzę, że ukraińscy żołnierze przewyższają Rosjan. Trzeba pamiętać także, że oni walczą na własnym terenie i potrafią się dobrze bronić. Wiedzą, że Europa ich nie zostawiła, oraz że wciąż otrzymują nowoczesny sprzęt - przyznał Mateńczuk. Były żołnierz jednostki specjalnej mówił także o tym, że bronić można się skutecznie, mając nawet o wiele mniejsze siły niż atakujący przeciwnik, co wyraźnie widać po prawie roku wojny w Ukrainie.