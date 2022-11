Armenia uderzyła w Rosję. Zaskoczenie na szczycie w Erywaniu

Jak donosi "Frankfurter Allgemeine Zeitung" premier Armenii do "niepowodzeń" OUBZ zaliczył to, że sojusz nie zapobiegł konfliktowi zbrojnemu między Kirgistanem a Tadżykistanem. Nie odniósł się jednak do wojny w Ukrainie. Za sukces organizacji armeński premier uznał "jej misję pokojową" podczas zamieszek w styczniu w Kazachstanie. Według niego, zapobiegła ona "chaosowi" w kraju.