Sprawa jest częścią wieloletniego konfliktu między Armenią a Azerbejdżanem, który dotyczy spornego regionu. Siły zbrojne Azerbejdżanu we wrześniu zeszłego roku odbiły Górski Karabach. Rdzenna ludność została zmuszona do ucieczki. W listopadzie sąd nakazał Azerbejdżanowi umożliwienie powrotu etnicznym Ormianom. Azerbejdżan twierdzi, że zobowiązał się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom, niezależnie od pochodzenia narodowego czy etnicznego. Dodano również, że Baku nie zmusiło Ormian do opuszczenia Karabachu.