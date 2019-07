Arłukowicz składa propozycje Szydło. "Jedźmy razem do Jeleniej albo Zielonej Góry"

Emocje wokół nagrania z Węgrowa (woj. mazowieckie) nadal są żywe. Po poniedziałkowej wizycie Beaty Szydło w tym regionie Mazowsza, Bartosz Arłukowicz składa byłej premier niecodzienną propozycje.

Późnym wieczorem na wystąpienie byłej premier w Węgorwie zareagował Bartosz Arłukowicz. Europoseł PO złożył Szydło niecodzienną propozycję. "Pojedźmy razem do Jeleniej albo Zielonej Góry. Albo do Wierzbna. Nie Pani limuzyną. Pociągiem albo autobusem. Pogadajmy z ludźmi. Nie ze spółek. Z ludźmi na rynku. To jak? Wchodzi Pani?" - pytał Arłukowicz.