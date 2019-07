Węgrów. Mocne przemówienie Szydło. Uderza w zachowanie Arłukowicza?

- Są tacy politycy, którzy uważają, że polityka to taka letnia kanikuła. Jakiś żarcik, prowokacja, byle pijar i się kręci - powiedziała Beata Szydło w Węgrowie. To właśnie stamtąd pochodzi nagranie Bartłomieja Arłukowicza, które wywołało niemałe kontrowersje na polskiej scenie politycznej.

- Jesteśmy dla Państwa, po to, aby Wam służyć. Tak jak przez 4 lata razem szliśmy tą drogą dobrej zmiany w Polsce, tak chcemy to kontynuować - mówiła Szydło podczas wizyty w Węgrowie.

- Są tacy politycy, którzy uważają, że polityka to taka letnia kanikuła. Jakiś żarcik, prowokacja, byle pijar i się kręci. Tak nie jest. Polityka polega na czymś innym. To jest ciężka, uczciwa praca - podkreśliła Beata Szydło.

Europosłanka zaznaczyła, że po to przyjechała do Węgrowa, by porozmawiać o nowych wizjach, ideach, pomysłach. - Ruszamy w Polskę, aby rozmawiać o naszych projektach i również Państwa pomysły móc włączyć do naszego programu. Zaczynamy stąd, z Węgrowa - mówiła Szydło.