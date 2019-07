"Ta pogarda, ten rechot". Bartosz Arłukowicz odpowiada Beacie Szydło

Beata Szydło na konwencji PiS zaatakowała europosła PO za rozmowę z mieszkańcem Węgrowa (woj. mazowieckie). Bartosz Arłukowicz odpowiedział byłej premier umieszczając na Twitterze kolejny film, na którym znów spotyka się z mężczyzną. Przekaz do Szydło jest jednoznaczny.

Beata Szydło wzywała Arłukowicza do przeprosin (PAP, Fot: Andrzej Grygiel)

Do pierwszego spotkania doszło w piątek, kiedy Bartosz Arłukowicz w otoczeniu swoich kolegów i koleżanek, m.in. Barbary Nowackiej, podchodzi przed jeden ze sklepów w Węgrowie i podaje rękę stojącemu tam mężczyźnie. - Mówią, że jest pan najsłynniejszym wsparciem PiS-u w Węgrowie - zagaduje europoseł na nagraniu. - Niech mnie pan nie denerwuje - odpowiada mężczyzna. Europoseł i jego towarzystwo wybuchają śmiechem.

Film wzbudził liczne kontrowersje. Do zdarzenia w trakcje konwencji programowej PiS w Katowicach odniosła się była premier Beata Szydło. - Nie będzie nigdy zgody PiS na to, żeby tak pogardzać drugim człowiekiem, tak, jak stało się to w Węgrowie. Ekipa PO pojechała tam po to, żeby spotkać się z Polakami. I co? Widzieliśmy wszyscy: ta pogarda, ten rechot, który roznosił się po tej ulicy. A ja mam krótki komunikat do tego towarzystwa: panie Arłukowicz, zabieraj pan koleżeństwo i wracajcie szybko przeprosić tego pana - powiedziała była premier.

Europosłanka PiS podkreślała, że nie można dzielić Polaków na zwolenników dwóch opcji politycznych. - Polska jest domem nas wszystkich. Każdy ma prawo do tego, by być szanowanym i bezpiecznym w naszym kraju. (...) Rechot pogardy, który rozbrzmiał w Węgrowie, nie może roznosić się nad całą Polską - przekonywała.

Co na to Arłukowicz? Jeszcze w sobotę po południu zamieścił na Twitterze kolejne nagranie z panem Andrzejem. - Ale nie głosuje pan na PiS? - pyta europoseł. Pan Andrzej zaprzecza, a przechodząca obok Barbara Nowacka dodaje "kto by głosował".

Późnym wieczorem dodał kolejne, na którym znów spotyka się z mężczyzną. "Poznajcie Pana Andrzeja z Węgrowa! Pani Premier! Wy tego nigdy nie zrozumiecie! To jest poza Wami. My po prostu lubimy ludzi. A to co zrobiliście dzisiaj z Panem Andrzejem, Wasza dzisiejsza manipulacja i lejąca się propaganda - obrzydliwe" - napisał europoseł. Na filmie Pan Andrzej mówi wprost, że nie żywi do polityka żadnej urazy.