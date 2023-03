Aresztowanie amerykańskiego dziennikarza w Rosji ma związek z Polską?

W czwartek stacja BBC podała, że Gershkovich został zatrzymany w rosyjskim Jekaterynburgu, formalnie aresztowany i oskarżony o szpiegostwo na rzecz USA. Prawnika współpracującego z dziennikarzem nie wpuszczono na salę sądową. Reporter został potem przewieziony do Lefortowa w Moskwie. Zaprzeczył stawianym mu zarzutom, ale ma przebywać w areszcie co najmniej do 29 maja.