Reporter "WSJ" zatrzymany w Rosji. Kreml: "Złapany na gorącym uczynku"

Głos w sprawie zabrał też rzecznik prasowy Kremla. - Jest to prerogatywa FSB. Służby wystosowały już oficjalne oświadczenie, nie mam tu nic do dodania. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że, o ile nam wiadomo, został złapany na gorącym uczynku - podkreślił Dmitrij Pieskow cytowany przez rosyjską agencję informacyjną RIA Novosti.