Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź ostrzega przed "agresywnymi prądami ideologii ekologizmu"

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w homilii podkreślał wagę ochrony środowiska. Jednocześnie ostrzegał przed ideologią ekologizmu. Hierarcha wspominał też zmarłego ministra Jana Szyszkę, na którego "spadały bicze ataków prasowych i polityczne lincze".

Msza została odprawiona z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego - patrona dziennikarzy. Abp Głódź zwrócił się do studentów i absolwentów szkoły o. Tadeusza Rydzyka - Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. - Ta uczelnia podniosła was, studentów często z przydrożnych dróg i cyzeluje na szlachetny kruszec - powiedział arcybiskup.

Homilię poświęcił głównie ekologii. - To od lat temat głośny, wyrazisty. Nie schodzi ze sceny świata. Obecny także w magisterium Kościoła, w refleksji teologicznej, etycznej, moralnej. Także we wspomaganiu i błogosławieństwie dla wielu proekologicznych inicjatyw - mówił abp Głódź. Po czym dodał: - Macie też jasną świadomość, że niepotrzebne są jej jakiekolwiek szczudła ideologii, bo to wypacza jej istotę, jej cel, jej sens.

Abp Sławoj Leszek Głódź: "Odczytajcie duchowy testament śp. Jana Szyszki"

- Jan Szyszko szedł swoją drogą konsekwentnie i wytrwale. I wielu szło za nim, przekonanych i pewnych, że to on ma rację; że to jemu należy się szacunek i uznanie. (...) Odczytajcie jego duchowy testament - zachętę do ofiarnej, wspartej o świat chrześcijańskich wartości służbę polskiej przyrodzie, ochronie środowiska, człowiekowi i Bożemu stworzeniu - podkreślił arcybiskup.