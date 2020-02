Ojciec Tadeusz Rydzyk mówił o prawdzie. "Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź musi się trzymać, krzyżują"

Ojciec Tadeusz Rydzyk zorganizował sympozjum pod tytułem "Oblicza Ekologii", by uczcić zmarłego Jana Szyszkę. Mówił o "krzyżowaniu prawdy", którego ofiarą był minister środowiska, a teraz jest między innymi abp. Sławoj Leszek Głódź.

- Różne już były oblicza: "Oblicza prawdy", "Oblicza polityki", a teraz "Oblicza ekologii" - specjalnie dla uczczenia wielkiego Polaka prof. Jana Szyszki, wielkiego Polaka i katolika. Zawsze mówił: "Naród, Kościół katolicki, wieś, lasy…" - cały czas nam to tłumaczył - powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk podczas organizowanego cyklicznie sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Swoje przemówienie rozpoczął od słów, że "Radio Maryja i Telewizja Trwam to są dzieła narodu". - Przychodzimy tutaj, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do prawdy. Jesteśmy na uczelni, a wyższa uczelnia ma odkrywać prawdę. W tej chwili dramatem, najgorszą sprawą jest to, że w postmodernizmie nie ma prawdy, tylko opinie, emocje, interesy. Ci, którzy zgadzają się na krzyżowanie prawdy, sami giną - tłumaczył redemptorysta.