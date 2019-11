Gdańsk. Konferencja o "Solidarności" z rządowych pieniędzy. Honorowymi gośćmi abp Głódź i abp Jędraszewski

Wkrótce w Gdańsku ma odbyć się konferencja "Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy". Wydarzenie jest finansowane przez rząd, a wśród gości mają się pojawić arcybiskupi Sławoj Leszek Głódź i Marek Jędraszewski.

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". W piątek i sobotę w sali BHP w Gdańsku odbędzie się konferencja "Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy”. Wydarzenie zorganizowali władze "Solidarności" oraz Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności związane z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Jak informuje "GW", to Piotr Duda wpadł na pomysł zaproszenia biskupów i obsadzenia ich w honorowych rolach. – W wielu sprawach nasz przewodniczący podziela ich zdanie – mówi informator gazety.

Abp Sławoj Leszek Głódź i abp Marek Jędraszewski - kim są?

Abp Sławoj Leszek Głódź jest metropolitą gdańskim od 2008 roku. Ostatnio głośno się o nim zrobiło po medialnych doniesieniach o mobbingu, który miał stosować wobec kleryków i innych księży. - Jak rugał jednego z księży, to się ściany w całej kurii trzęsły, a były to grube mury. Tyle że jak się okazuje, miał ku temu powody - mówił w rozmowie z reporterką WP Magdą Mieśnik jeden z duchownych, który współpracował z abp. Sławojem Leszkiem Głodziem w diecezji warszawsko-praskiej. - Wyzwiska, przekleństwa, poniżanie to u niego codzienność – dodaje ksiądz