Arcybiskup Marek Jędraszewski o LGBT. "Pogańska ideologia"

Metropolita krakowski uważa, że ideologia LGBT "podważa wszystko, co na temat człowieka głosi wiara chrześcijańska". Arcybiskup Marek Jędraszewski wezwał do mobilizacji modlitewnej za Polskę i Kościół.

- LGBT to prawdziwie pogańska ideologia, która odrywa nas od prawdy o człowieku i wprowadza na tory, w których jako ludzie tracimy swoją tożsamość wyrastającą z naszej struktury biologicznej, określającej nas czy to jako kobiety, czy jako mężczyzn. Podważa to wszystko, co na temat człowieka głosi chrześcijańska wiara - mówi arcybiskup Marek Jędraszewski w rozmowie z "Naszym Dziennikiem".