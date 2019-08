Arcybiskup Marek Jędraszewski z głosami wparcia. "Dziękujemy za słowa prawdy, na które Polska czekała"

Specjalne uchwały i oświadczenia, które bronią i wspierają arcybiskupa Jędraszewskiego, przyjmowane są przez kolejne stowarzyszenia. Murem za duchownym stanęły m.in. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z okręgu Małopolska i Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Wsparcie arcybiskupa także od żołnierzy AK

"Jest to nowe neomarksistowskie, tęczowe zagrożenie dla Rodziny, Polski i Kościoła. Ideologia LGBT jest podobnie zakłamana jak komunizm, a na miejscu Boga stawia ateizm, żądze, zboczenia i dewiacje. Jest to zdecydowana mniejszość społeczeństwa, ale za to bardzo krzykliwa i agresywna."