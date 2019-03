Walczyła w Powstaniu Warszawskim. Traczyk-Stawska komentuje wpis Klepackiej

"Czy mój dziadek walczył o taką Warszawę w powstaniu? Nie wydaje mi się" - napisała na Facebooku Zofia Klepacka krytykując podpisaną przez prezydenta stolicy deklarację LGBT+. Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, odpowiada: - Walczyliśmy, by każdy człowiek był godnym szacunku.

"Wolność, godność ludzka, szacunek"

- My w Powstaniu walczyliśmy przede wszystkim o odzyskanie niepodległości naszej ojczyzny, ale także o to, co było dla nas najważniejsze. O to, żebyśmy byli traktowani nie jak podludzie, tylko żeby każdy z nas był człowiekiem godnym szacunku. O naszą godność ludzką. I każdy, kto wie, czym jest ludzka godność, musi pamiętać, że jej podstawą jest wolność. Że nie wolno nikogo nie szanować dlatego, że ma inny kolor skóry, inne poglądy czy orientację seksualną. O ile nie wyrządza nikomu krzywdy ma prawo taki być - wyjaśnia.