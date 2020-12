Apostazja w Polsce. Kościół wraca do badań

Teraz Instytut na nowo zbada zjawisko apostazji w Polsce. - W stosunku do liczby chrztów to wciąż niewielki odsetek, mamy jednak sygnały, nie tylko z mediów, że liczba aktów apostazji wzrosła - mówi w rozmowie z portalem ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor ISKK. Jak zaznacza, badaczy interesują powody odejścia z Kościoła.

- Jako instytut naukowo-badawczy chcielibyśmy zająć się kwestią apostazji także pod kątem motywacji. Dziś z rozmów z duszpasterzami w parafiach wnioskujemy, że najogólniej mówiąc, apostazja wynika oczywiście z braku wiary, ale również negatywnego postrzegania roli instytucji Kościoła i jego obecności w przestrzeni publicznej, w tym z przekonania - nieadekwatnego z resztą do rzeczywistości - że Kościół nie płaci podatków - dodał ks. Sadłoń.

Apostazja. Czym jest i jakie niesie konsekwencje?

Apostazja to całkowite odrzucenie wiary i wyjście z Kościoła. Może to zrobić tylko osoba dorosła, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.