Apostazja. Czym jest i jakie niesie konsekwencje?

Apostazja. Co to jest?

Apostazja to całkowite odrzucenie wiary i wyjście z Kościoła. Może to zrobić tylko osoba dorosła, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Apostazja, czyli "rezygnacja z członkostwa w Kościele", niesie za sobą konsekwencje, o których warto wiedzieć.