Apelacja PFN. Do wniosku brakuje... 10 złotych

Polska Fundacja Narodowa zalega z zapłatą za postępowanie sądowe - informuje RMF FM. Sąd Rejonowy w Warszawie wysłał jej już stosowne przypomnienie. Fundacja zapłaciła tylko część (całkiem niewielkiej) kwoty.

Konflikt z miastem

Apelacja PFN

Fundacja złożyła oficjalną apelację od wyroku, jednak wniosła tylko część opłaty za wniosek. Do pełnej kwoty zabrakło 10 złotych. Przez to sprawa nie może wejść na wokandę. W środę sąd wezwał instytucję do wpłaty pozostałej kwoty.

Do budżetu powołanej w 2016 roku Polskiej Fundacji Narodowej w ciągu dwóch lat wpłynęło 220 milionów złotych. Na kampanię "Sprawiedliwe Sądy" instytucja wydała ponad 8 milionów.