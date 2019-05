Apel papieża Franciszka: nie zamykajcie oczu na imigrantów!

Wizytą w Bułgarii papież Franciszek rozpoczął swoją pielgrzymkę na Bałkany, której towarzyszy hasło "Pokój na Ziemi”. Stosunki Watykanu i Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego uchodzą za trudne.

Papież o migracji

Papież podkreślił, że Bułgaria jest przykładem postrzegania różnorodności jako szansy i bogactwa, a nie jako powodu do konfrontacji. To kraj, którego stare chrześcijańskie korzenie pozostają "wezwaniem do spotkania” - powiedział papież. Zaapelował też o otwartość na imigrantów. - A wam, którzy znacie dramat emigracji, pozwalam sobie zaproponować, abyście nie zamykali oczu, serca i rąk na tych, którzy pukają do waszych drzwi - powiedział, podkreślając, że należy to do "najlepszej tradycji kraju”.