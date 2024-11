Apel państwowej inspekcji. Pokłosie śmiertelnych zatruć

"Środki ochrony roślin do fumigacji, które zostały nabyte bez stosownych uprawnień do zakupu lub stosowania, nie mogą być stosowane i nie powinny być składowane w nieprzystosowanych do tego miejscach. Środki te powinny zostać oddane do utylizacji podmiotom upoważnionym do odbioru odpadów niebezpiecznych" - czytamy w komunikacie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.