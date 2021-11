Apel Moniki Olejnik ws. migrantów. Dziennikarka pojechała do Michałowa

Zapytano ją też o plany rządu dotyczące budowy zapory na granicy. - Z naszego punktu widzenia to nie jest żadne rozwiązanie i jesteśmy temu przeciwni. To, co się w tej chwili dzieje, jest de facto zamordowaniem naszej miejscowości. To była oaza turystyki. Kto tu przyjedzie, jak w tej chwili jest tu tyle wojska. Na placu zabawa koło szkoły stoją pojazdy wojskowe. Idziemy do sklepu, a przed nami stoi żołnierz w pełnym uzbrojeniu - ubolewała Marciniak.