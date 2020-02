Apel do prezydenta Andrzeja Dudy. Autorami studenci prawa UJ

Najpierw swoje niezadowolenie wobec działań prezydenta wyrazili pracownicy UJ, którego Andrzej Duda jest absolwentem. Teraz głos zabierają studenci prawa. Podpisali petycję do władz z kilkoma postulatami.

Studenci prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego apelują do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy kagańcowej - donosi "Gazeta Wyborcza". Domagają się też "bezwzględnego zaprzestania instrumentalnego wykorzystywania organów władzy sądowniczej dla realizacji doraźnych celów politycznych".

W niedzielę zarząd Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego wydał uchwałę wraz z petycją skierowaną m.in. do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera oraz prezesów TK, SN i NSA. Studencka organizacja zrzeszająca 36 kół naukowych działających przy Wydziale Prawa i Administracji UJ w dokumencie przedstawiła sześć postulatów.

Poza wetem studenci piszą też o KRS. Studenci chcą, by nie było wątpliwości "co do konstytucyjności oraz apolityczności tego organu". Domagają się też "uszanowania uchwały składu połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia, mającej na celu ograniczenie chaosu prawnego".