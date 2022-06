Apel amerykańskiego generała. Mówi o natychmiastowym rozwiązaniu ws. Ukrainy

Polska propozycja

Przypomnijmy: źródła Wirtualnej Polski z rządu i Pałacu Prezydenckiego przyznały, że deklaracja wysłania polskich MIG-ów do bazy NATO w Ramstein nie była konsultowana z USA. To odpowiedź na wcześniejsze sygnały strony amerykańskiej, a także presję UE i Ukrainy. Na początku marca Polskie władze były gotowe niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji rządu USA.