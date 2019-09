Antysemickie wpisy sędziego Jarosława Dudzicza. Ambasada Izraela reaguje

- Jest oburzające, że autorem tego obrzydliwego wpisu jest nie zwykły obywatel, lecz sędzia, autorytet, członek elitarnej Krajowej Rady Sądownictwa - napisała Ambasada Izraela w oświadczeniu. "Podły, parszywy naród, nic im się nie należy..." - miał napisać przed laty Jarosław Dudzicz, obecnie sędzia KRS.

Śledztwo trwa cztery lata

Do wrocławskiej prokuratury wpłynęło doniesienie,a śledczy ustalili, że za pseudonimem krył się Jarosław Dudzicz, wówczas sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach. "Gazeta Wyborcza" donosi, że wezwany na przesłuchanie przyznał się do zamieszczenia komentarza. Sprawa miała trafić do wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Śledztwo trwa od niemal czterech lat.