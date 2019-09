"Podły, parszywy naród". Sędzia Jarosław Dudzicz miał zamieścić antysemicki wpis

Prokuratura ustaliła, że Jarosław Dudzicz, członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, przed czterema laty zamieścił antysemicki wpis w internecie. Sędzia stwierdził, że "w tej chwili nic takiego nie pamięta". Interwencję w tej sprawie zapowiadają władze KRS.

Do wrocławskiej prokuratury wpłynęło doniesienie w tej sprawie. Sprawie nadano bieg, a śledczy ustalili, że za pseudonimem krył się Jarosław Dudzicz, wówczas sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach. "Gazeta Wyborcza" donosi, że wezwany na przesłuchanie przyznał się do zamieszczenia komentarza. "W tej chwili nic takiego nie pamiętam" - odparł pytany o tę sprawę przez autorów tekstu.

Antysemicki wpis sędziego w sieci? Śledztwo trwa latami

Za publiczne znieważanie mniejszości grożą trzy lata więzienia. Sędziego chroni jednak immunitet, więc sprawa miała trafić do wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Śledztwo trwa od niemal czterech lat. "Prokuratorzy zlecili ocenę wpisu kilku biegłym, między innymi z zakresu politologii, językoznawstwa i komunikacji społecznej" - przekazała "Gazecie Wyborczej" rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Rzecznik KRS Maciej Mitera zapowiedział w rozmowie z TVN24, że "po koleżeńsku poprosi pana sędziego, aby do czasu wyjaśnienia nie podejmował tych czynności, do których jest uprawniony". - powiedział. Odwołania Dudzicza ze wszystkich funkcji w wymiarze sprawiedliwości domagają się tez posłowie PO. Sędzia miał należeć także do grupy "Kasta", zajmującej się oczernianiem wybranych sędziów.