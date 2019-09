"Polska pod Krzyżem". Tysiące chrześcijan będą się modlić na lotnisku w Kruszynie

W sobotę na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem odbędzie się akcja modlitewna "Polska pod Krzyżem". Zarejestrowało się na nią już 40 tys. osób, ale organizatorzy spodziewają się nawet ponad 100 tys. Papież Franciszek pobłogosławił pielgrzymów, którzy wezmą udział w wydarzeniu.

- Główną ideą spotkania jest podwyższenie krzyża. Chodzi o to, by nie uciekać od cierpienia, lecz przyjąć je i połączyć z cierpieniem Chrystusa - wyjaśnił Maciej Bodasiński w Telewizji Republika.

Media publiczne włączyły się w akcję

- To będzie manifestacja nie przeciwko komuś; to będzie manifestacja za wartościami chrześcijańskimi. I w związku z tym nic dziwnego, że media publiczne będą to szeroko relacjonować, żebyśmy wszyscy mogli w tym uczestniczyć i odwoływać się do wartości, które stanowią fundament naszej kultury – zapowiedział w piątek Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych.