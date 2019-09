Antysemicki wpis sędziego Jarosława Dudzicza z KRS. Rzecznik dyscyplinarny reaguje

Rzecznik dyscyplinarny sędzia Piotr Schab zapowiedział "podjęcie wstępnych czynności wyjaśniających" w sprawie sędziego KRS Dudzicza. Chodzi o jego kontrowersyjny wpis na forum internetowym, że Żydzi to naród "parszywy i podły".

W poniedziałek sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów poinformował w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, że "podjął wstępne czynności wyjaśniające, zmierzające do ustalenia, czy zachowanie sędziego stanowiło o wyczerpaniu znamion przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu o znamionach występku".

To reakcja na artykuł "Gazety Wyborczej" z 12 września tego roku. Dziennikarz napisał, że antysemicki wpis został zamieszczony cztery lata temu pod jednym z artykułów "Dziennika Gazety Prawnej". "Podły, parszywy naród, nic im się nie należy..." - napisał użytkownik "jorry123" w reakcji na rzekome żydowskie roszczenia wobec poszukiwanego "złotego pociągu".

Do wrocławskiej prokuratury wpłynęło doniesienie, a śledczy ustalili, że za pseudonimem krył się Jarosław Dudzicz, wówczas sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach. "Gazeta Wyborcza" donosi, że wezwany na przesłuchanie przyznał się do zamieszczenia komentarza. Sprawa miała trafić do wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Śledztwo trwa od niemal czterech lat.