Antyrosyjskie nastroje w Gruzji silne, jak nigdy dotąd? "Oznaki poparcia dla Ukrainy są wszędzie"

W swoim felietonie dla portalu telewizji CNN Lincoln Mitchell, wykładowca School of International and Public Affairs of Columbia University opisuje podróż do Gruzji, gdzie przed pandemią bywał bardzo często. Dziennikarz wskazuje, że w kraju antyrosyjskie nastroje niemal sięgają zenitu. W oczy bije też ogromne wsparcie dla obecnie broniącej się przed rosyjskim agresorem Ukrainą.