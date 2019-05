Antoni Macierewicz przed wyborami: głosujcie na PiS, LGBT to antywartości

Na antenie Telewizji Trwam były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przypomniał słowa premiera Jana Olszewskiego: czyja będzie Polska? - Ufam, że zagłosujecie państwo na obóz patriotyczny, a nie Koalicję, tak zwaną, Europejską - mówił poseł PiS.

- 250 mld zł, a to przecież tylko „skromna” część grabieży Polski, która była realizowana przez ludzi dzisiejszej Koalicji Europejskiej. To nie wszystko. Do tego trzeba dodać także to, co działo się z polskim wojskiem; to, co działo się z podporządkowaniem Polski niemieckim interesom - wyliczał.